Basında haber olunca: Diyarbakır’da taciz sanığı öğretmen açığa alındı

Diyarbakır’da 16 yaşındaki öğrenciyi taciz etmek suçundan tutuksuz yargılanan öğretmen, basında iki gün boyunca haber olmasının ardından açığa alındı.

Kız öğrenciyi taciz edip evlenmek isteyen, evli ve üç çocuk babası öğretmen 34 yaşındaki A.B.’nin halen görevde olması ve tutuksuz yargılanması tartışma konusu olmuştu.

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A.B.’nin Hizbullah üyeliğinden hüküm giyip dört yıl hapiste kalmasına rağmen öğretmen yapılması da tepki çekmişti.

DHA’dan Felat Bozarslan ve Burak Emek’in haberi dün ve bugün birçok gazete, internet sitesi ve televizyonda yer aldı. Konu bu nedenle Türkiye’nin gündem maddelerinden biri haline geldi.

Öğrencinin şikayetçi olmasından bu yana geçen iki yılda öğretmene yalnızca maaş kesme cezası veren, hakkındaki iddialara rağmen başka okula gönderen yetkililer de haberler üzerine harekete geçti.

Öğretmen hakkında Kulp kaymakamlığınca yeniden idari soruşturma başlatıldı. Valiliğin talebi üzerine de A.B. açığa açıldı.

İstek üzerine tayin

Bu arada öğretmenin Lice’ye atandıktan sonra buradan kendi isteğiyle beş ay önce Kulp ilçesine tayin edildiği de öğrenildi.