Basın yine Trump’ın gazabına uğradı: Soru soran üç gazeteciye toplantı yasağı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un bugünkü ilk görüşmesinde soru soran gazetecilerin daha sonraki yemekli toplantıya katılması yasaklandı.

Fotoğraf: Reuters

Daha önce de ABD lideri Trump’la 8 Kasım 2018’deki basın toplantısında tartışan CNN muhabiri Jim Acosta’nın Beyaz Saray’a giriş kartı askıya alınmış yaklaşık iki hafta sonraysa iade edilmişti.

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ABD lideri Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bugün Vietnam’ın başkenti Hanoi’de ikinci kez bir araya geldi. İki ülke Kuzey Kore’nin tartışmalı nükleer silah programı konusunda anlaşmaya varmak için geçen seneden bu yana müzakere yürütüyor.

Gerekçe: Toplantının hassas doğası

Singapur’da geçen haziranda düzenlenen ilk zirvenin ardından ikinci zirve için bir araya gelen iki lider, akşam yemeği öncesi el sıkışarak ve gülümseyerek basına poz verdi. Burada söz alan Reuters, Associated Press ve Bloomberg için çalışan gazeteciler Trump’a sorular yöneltti.

Gazeteciler Trump’a eski avukatı Michael Cohen’in bugün Temsilciler Meclisi’ne verdiği ifadeleri, zirveden beklentileri ve Kuzey Kore’den talepleriyle, nükleer silahların kaldırılması konularındaki görüşlerini sordu.

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Cohen, verdiği ifadede Trump’ı ‘ırkçılık, dolandırıcılık ve düzenbazlıkla’ suçladı.

Euronews’ün aktardığına göre, Trump soruları yanıtladı ancak gazeteciler toplantının yapıldığı yerden çıkarıldı. Gazeteciler daha sonra toplantıya dönerek konuşmaları dinledi.

Söz konusu gazetecilerin Trump ve Kim’in yemekli toplantısı için yapılan programın dışına çıkarıldığı daha sonra duyuruldu. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı yazılı açıklamada “Toplantının hassas doğası gereği akşam yemeğine akredite gazeteci grubunu küçülttük, fakat fotoğrafçı, televizyon, radyo ve yazılı basının yeterince temsil edilmesini sağladık” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Reuters ve Associated Press, uygulamayı eleştirdi.