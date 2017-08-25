Basın toplantısında soru almayan Kocaman: Anlatacak bir şeyim yok

Avrupa Ligi play-off turunda Makedon temsilcisi Vardar’a elenen Fenerbahçe’nin teknik direktörü Aykut Kocaman, “Söyleyecek çok fazla bir şey yok” dedi.

‘İşimizi yapamadık’

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, son iki sezondur tribünden uzaklaşan sarı-lacivertli taraftarları yeniden tribüne çekmek istediği yönündeki açıklamalarını hatırlatan Kocaman şunları söyledi: “Bu sezon vurguladığım, özellikle göreve gelmeden önce de vurguladığım son iki sezondur Fenerbahçe stadından ayrılan taraftarlarımızı tekrar yanımıza çekmekti. En büyük hayal kırıklığı ve üzüntüm o açıkçası. Bugün de çok yüksek bir enerjiyle attığımız gole kadar destek verdiler. En çok ihtiyaç duyduğumuz şeyi yaptılar ancak biz işimizi yapamadık. Esas problem burada. Temel olarak en büyük üzüntüm ve hayal kırıklığım burada.”

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‘Gole kadar işi son derece iyi götürdük’

Oyunla ilgili söyleyecek çok fazla bir şey olmadığını dile getiren Fenerbahçe teknik direktörü şöyle devam etti: “Maç öncesi yayıncı kuruluşa söylediğim şey, maçtan önce, maç toplantısında da oyuncularımıza söylediğim şey, özellikle hızlı oyunculara sahip ve oyunları hız üzerine kurulu, kenar oyuncıularıyla direk olarak kaleye gitmeye amaçlayan bir takım karşısında saha yerleşimini bozmamaktı. Özellikle attığımız gole kadar işi son derece iyi götürdük. Doğru ve istekli bir şekilde oynadık. Golden sonraki yüksek turu geçme arzusu sahadaki dağılımı dağıttı. Temel olarak, mutlaka ve mutlaka en çok önlememiz gereken yeri rakibe verdik ve gol geldi. Gol için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Daha önce söylediklerimin tekrarına düşmek istemiyorum.”

‘Anlatacak bir şeyim yok’

Açıklamalarının sonunda gazetecilerden soru almayan Kocaman “İzninizle, anlatacak bir şeyim yok. O nedenle soru kabul etmeyeceğim” dedi.