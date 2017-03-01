Basın Konseyi’nden beş maddelik çağrı: Gazetecilere özgürlüğü haykırıyoruz

Basın Konseyi, tutuklu gazeteciler için beş maddelik bir çağrı yaptı.

Konseyin yönetim kurulu ve tutuklu gazetecilerin yakınlarıyla bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılışını yapan Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, “Silivri Cezaevi önünde açıklama yapmamıza izin verilmiyor. Biz de yine bir gazetecinin adını taşıyan, gururumuz olan gazeteci-yazar Yaşar Kemal’in adını taşıyan Silivri Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde sizlerle buluşmaya geldik. Tutsak arkadaşlarımıza en yakın nokta diye düşünüyoruz burayı” diye konuştu.

Türenç ardından beş maddelik taleplerini şöyle sıraladı:

“1- Tutuklu gazeteciler tutuksuz yargılanmalıdır.

2- Gazeteciler hakkındaki iddianameler biran önce hazırlanmalı, yargılanmalar derhal başlamalıdır.

3- Bu davaların acilen sonuçlanması sağlanmalıdır.

4- Tutuklu gazetecilerin Basın Konseyi gibi kuruluşlarla görüşmelerine izin verilmeli, ailelerle haftalık açık görüş yapmalarına fırsat sağlanmalıdır.

5- Tutuklu gazetecilerin cezaevinde ihtiyaç duydukları kalem, kağıt, kitap benzeri materyallerin temini kolaylaştırılmalıdır.”

‘Açık görüş istiyoruz’

Tutuklu gazetecilerle görüşmek için 20’nin üzerinde başvuru yapmalarına karşın bir yanıt alamadıklarını belirten Türenç, şunları söyledi: “Silivri’den bir kez daha gazetecilere özgürlüğü yüksek sesle dile getirmek istiyoruz. Tutuklu gazetecilerle görüşmek için bugüne kadar Adalet Bakanlığına 20’nin üzerinde başvuru yaptık. Açık görüş istedik. Çünkü daha önceki yıllarda tutuklu meslektaşlarımızla açık görüşü yapabiliyorduk. Ancak bu son dönemde meslek kurumlarının gazetecilerle buluşmaları da yasaklandı.”