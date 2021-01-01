Sözcü’nün ‘Ayasofyalı’ manşetini Erdoğan eleştirdi, BİK incelemeye aldı

Basın İlan Kurumu, Sözcü gazetesinin bugünkü ‘2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı’ başlıklı haberi hakkında ‘gerekli işlemlerin yapılacağı’nı duyurdu.

Fotoğraf: AA

Sözcü, bugünkü manşetinde ‘2020’den geriye hatırlamak istenmeyen olaylar’ arasına Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasını da eklemişti.

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Erdoğan eleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı şunları söyledi: “Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın. Ayasofya 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır.”

BİK gerekeni yapacağını duyurdu

Çok geçmeden BİK’ten şu açıklama geldi:

“Sözcü gazetesinin 1 Ocak 2021 tarihli ‘2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı’ manşetli haberinde, Ayasofya’nın cami hüviyetine geri döndürülmesi felaket olarak yorumlanmıştır. Bu haber toplumun farklı kesimlerinde ciddi tepkiye yol açmış, maşeri vicdanı yaralamıştır.

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Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının ilgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi resen ele alınıp, gerekli işlemler yapılacaktır.”