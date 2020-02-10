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Yaramazlara biraz batar!

Basın İlan Kurumu Evrensel’e 10 günlük ilan kesme cezası verdi

Basın İlan Kurumu (BİK), Evrensel gazetesine, bir haber nedeniyle 10 günlük ilan kesme cezası verdi.

Cezaya konu haber, Mezopotamya Haber Ajansı’nın (MA) ‘Basın İlan Kurumu Kürtçe yayımcılığı bitirdi’ başlığıyla Gaziantep Üniversitesi’nin hazırladığı ve bölgede çalışan gazetecilerle görüşülerek derlenen ‘Eylem Planı’ raporuna ilişkin.

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13 Kasım 2019 tarihli haberde yer verilen raporda GAP’ta yer alan dokuz kentin yerel medyasının sorunları aktarılıyor.

41 gazeteciyle görüşülerek hazırlanan raporda, yerel medyanın siyasal otoriteden gelen baskılardan kaynaklı sansür ve oto sansür uyguladığı, BİK’in dayatmaları sonucu Kürtçe yayıncılığın bittiği ve gazetecilerin ‘terör destekçisi’ şeklinde yaftalandığı kaydediliyor.

Söz konusu ceza 129 sayılı ‘Basın Ahlak Esasları Hakkında Genle Kurul’ kararının 1. maddesinde yer alan “Doğruluğu kuşku uyandırabilen ve araştırılması gazetecilik imkanları içinde bulunan haberler, araştırılıp doğruluğundan emin olunmadan yayınlanamaz” ve aynı maddenin (ı) ve (L) bentlerindeki “Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz” hükümlerinden verildi.

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‘Doğrudan suçlama yok’

Evrensel’in avukatı ise haberin atıf yapılan maddeler kapsamına girmediğini, haberin MA mahreci taşıdığını ve başlığın tırnak içinde verildiğini belirterek “Gazetemiz tarafından doğrudan bir suçlama yapılmamaktadır” dedi.

Konunun bilimsel yöntemlere dayalı hazırlanan bir raporun haberleştirilmesi olduğunu belirten avukat, “Bir üniversite çalışması ile raporlaştırılmış bir bilgiyi yok etmemiz bizden istenemez ve gazetecilik görevimiz özgürce yapabilmemiz de anayasal güvence altında olmalı, kurumlar da buna saygı göstermelidir” dedi.

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