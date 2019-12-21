Basın İlan Kurumu, Cumhuriyet’e ilan ve reklam akışını 19 gün boyunca durdurdu

Basın İlan Kurumu (BİK), Cumhuriyet gazetesine, bir köşe yazısı ve internet sitesindeki bir haber nedeniyle toplam 19 gün ilan ve reklam akışını durdurma cezası verdi.

Işıl Özgentürk’ün, Aziz Nesin’in bir öyküsünü alıntılayarak Barış Pınarı Operasyonu üzerine kaleme aldığı, ‘Biz bu boku neden yedik’ başlıklı köşe yazısına 17 gün ceza kesildi.

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Cezaya ilişkin şu açıklama yapıldı: “Köşe yazısında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Barış Pınarı Operasyonu’na karşı çıkılmıştır. Köşe yazısında yer alan ‘sözüm ona bir savaş pardon operasyon’ ifadeleri de bu operasyona karşı çıkıldığının hatta küçümsendiğinin kanıtı olmuştur… Ayrıca köşe yazısının başlığında ‘bok’ kelimesinin yerine ‘b…’ olmadan yazıda yer alması Basın Ahlak Esasları 129 sayılı genel kurul kararının 1’inci maddesini ihlal ettiği görülmüştür.”

Gazetenin internet sitesinde yayımlanan ‘TV5’te Etyen Mahçupyan’ın Pelikan çıkışına RTÜK cezası’ haberine ise Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı şikayetiyle iki günlük ceza verildi.

Cezanın gerekçesi şöyle açıklandı: “Cumhuriyet gazetesi söz konusu haberde basının haber verme ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aşarak Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı genel kurul kararının ‘Haberlerde ve olayların yorumunda gerçeklerden saptırma, çarpıtma veya kısaltma yoluyla amaçlı olarak ayrılınamaz’ şeklinde 1’inci maddesi ile aynı maddenin ‘Haber başlıklarında haberin içeriği saptırılamaz ve çelişki yaratılamaz’ şeklindeki bendini ihlal ettiği kanaatine varılmıştır.”

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BİK, BirGün ve Evrensel gazetelerinin de ilan ve reklam akışını durdurmuştu.