Basın İlan Kurumu Birgün’e ilan ve reklam akışını durdurdu

Basın İlan Kurumu (BİK), BirGün gazetesinin ilan ve reklam akışını durdurdu. Gazete, üç ayı aşkın bir süredir devam eden uygulamayı bugün okurlarına manşetten duyurdu.

Gazete, BİK’in ilan yasağını, ‘Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği’nin 52’nci Maddesi’ne dayandırdığını yazdı. BİK’in ilanları durdurmasının ilk gerekçesinin, elektronik ortamda tutulması zorunlu olan ‘Baskı ve Bayi-İade Defterleri‘nin gecikmeli olarak tutulduğu iddiası olduğunu ekledi.

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Birgün’ün duyurusu şöyle;

“Gazetemiz, Türkiye’nin en yaygın üç haber ve bir fotoğraf ajansına abone olmakla birlikte, ajanslardan birebir aldığı tüm haberlerle ilgili kaynak belirtmektedir. Ancak BİK, yönetmeliği zorlayarak-bizden başka hiçbir gazeteden bu yorumun gereklerini talep etmeden-tüm haber ve fotoğraflara imza ve kaynak istiyor. Bunu gerekçe göstererek de ilan ambargosunu sürdürüyor. Ne var ki günlük gazetelerin basit bir taraması yapılsa dahi, BirGün’e haksız bir dayatma uygulandığı tüm çıplaklığıyla görülecektir. BİK yönetimi tarafından BirGün’e uygulanan diğer bir yaptırım da haberlerimiz gerekçe gösterilerek 2 ila 15 gün arasında değişen basın-ilan kesme cezaları oldu.

Son üç ay içerisinde haber içeriklerinin gerekçe gösterildiği toplam 49 günlük cezaya muhatap olduk. BİK’in sorunlu gördüğü, bu nedenle önce savunma isteyip sonra ceza kestiği haberlerle ilgili, bırakın dava açılmasını, herhangi bir düzeltme dahi gelmediğinin de altını çizmek isteriz. Sürecin tüm ayrıntılarının okurlarımız tarafından bilinmesi gerektiğine inanıyoruz.

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BirGün gazetesi olarak sadece hakkımız olanı istiyoruz. BİK yönetiminin gazetemize yönelik tutunduğu tavra karşı tüm yasal yolları kullanacağımızı da kamuoyuna bildiririz.”