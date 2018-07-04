Başhekim ‘mahalle baskısı’nı anlattı: Fuhuş yapan benmişim gibi eleştirildim

Siirt Devlet Hastanesi’nin ilk kadın başhekimi Şeyda Kayhan, ‘mahalle baskısı’ nedeniyle görevi bıraktığını söyledi.

Habertürk’ün haberine göre Kayhan, anestezi uzmanı olarak görev yaptığı hastaneye 1 Mart’ta başhekim olarak atandı.

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Hastanenin ilk kadın başhekimi olan Kayhan, kentteki ‘mahalle baskısı’ nedeniyle görevdinden ayrıldığını söyledi. Doktor Aydın’a atandı.

‘Mahalle baskısı yaratıldı’

Kayhan, ilk icraatının özel şirket tarafından işletilen fizik tedavi ve rehabilitasyon birimini hastane personeliyle çalıştırmaya başlamak olduğunu belirterek “Bu birime devlet her ay 400-450 bin liraya yakın para ödüyordu. Kendi personelimizle çalıştırmaya başladık. Devleti maddi yükten kurtardık ancak birileri rahatsız oldu. Baskılar başladı ancak geri adım atmadım. Mahalle baskısı yaratıldı. Gönderilmeseydim istifa edecektim” dedi.

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Emniyetten doktora cevap

Kayhan, hastanede çalışan dört kişinin adının karıştığı fuhuş olayını ortaya çıkarması sonrası ‘garip bir şekilde eleştirildiğini’ anlatarak şunları anlattı: “Siirt Üniversitesi’nde eğitim gören, yaşları 18-22 arasında değişen ve maddi durumu iyi olmayan öğrencileri baskı, tehdit ve parayla kandırarak fuhuşa zorladıklarını duyunca içim acıdı. Durumu emniyete bildirdim. ‘Neden ramazan günü bunu ortaya çıkardın? Siirt için kötü bir imaj oldu’ gibi şeyler söylenmeye başlandı. Burada sanki fuhuş yapan benmişim gibi eleştirildim. Hayal kırıklığına uğradım. Bazı tabuları yıkmak kolay değil.”