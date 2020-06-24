Başhekim, kadın doktora cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, özel bir hastanenin başhekimi A.Ç., aynı hastanede görev yapan kadın doktor V.E.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Özel bir hastanede görev yapan kadın doktor V.E., başhekimin cinsel saldırısına uğradığını iddia etti. 30 Mayıs’taki saldırının ardından ailesinin yaşadığı Edirne’ye giden V.E., psikolojik destek alıp karakola gitti ve şikayetçi oldu. V.E., ifadesinde, sevgilisinden ayrıldıktan sonra başhekimin kendisine rahatlaması için bir ilaç verdiğini ve saldırıya uğradığı gün, acil serviste çalıştığı sırada yanına giderek, aynı ilaçtan ikinci kez verdiğini, akşam içki içmek için odasına davet ettiğini anlattı.

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A.Ç.’nin ısrarları üzerine şarap içtiğini ve kendisini kötü hissettiğini belirten V.E., başhekimin odanın kapısını ve ışıklarını kapatıp sedye üzerinde tecavüz ettiğini iddia etti. V.E., halsiz olduğu için direnemediğini ve bu yüzden yardım istemek için çığlık atamadığını söyledi.

Şikayet üzerine Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başhekim A,Ç.’yi gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen A.Ç., savcılık kararıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.