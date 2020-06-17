Başhekim ‘durumu özetledi’: Günlük vaka ikiden 30-40’a çıktı

Bilim Kurulu üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi’nin başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, hastanedeki vaka sayısının ikiden 40’a kadar yükseldiğini söyledi.

Birçok kentte kapalı mekanlara girişte vatandaşların ateşi ölçülüyor. (Fotoğraf: AA/Arşiv)

Corona virüsü salgınında 1 Haziran’dan itibaren normalleşme dönemine geçilmiş, 1000’in altında seyreden vaka sayıları yeniden artmaya başlamıştı.

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Prof. Dr. Çelik, birçok bölgede düğün yemeği, kahvaltı programı, asker uğurlama ve nişan gibi etkinliklerin vaka sayısının artırdığı ifade etti.

Profesör, kurallara uyulmadığını, toplu etkinliklerin eskisi gibi yapılamaya devem edildiğini belirterek “Bunlardan uzak durmazsak, sonuç kaçınılmazdır. Günde iki pozitif vakamız varken şimdi 30 ila 40 vaka arasına çıktık. Dolayısıyla vaka sayımız artıyor, buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Zinciri bir yerden koparırsanız, bu çabanız boşa gidecek” ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Aydın Baruş da kentte 67 Covid-19 hastası bulunduğunu, 29’unun hastanelerde tedavi gördüğünü söylemişti.