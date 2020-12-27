Başhekim, ‘corona’ nedeniyle hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki özel hastanenin 20 yıllık başhekimi Uzm. Dr. Lütfi Çetinkaya (60), corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.
Bir ay önce virüse yakalanan Çetinkaya, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine 15 gün önce yoğun bakıma alınarak entübe edildi.
Yıllardır birlikte çalıştığı meslektaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Çetinkaya’nın cenazesi, yarın hastane önünde yapılacak törenin ardından İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.