Başhekim: Böbrek hastaları Covid-19 aşısı yaptırabilir

Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi nefroloji uzmanı Dr. Bilal Görçin, böbrek hastalarının Covid-19 aşısı yaptırmasında herhangi bir sıkıntı olmadığını bildirdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre vakıftan yapılan açıklamada görüşleri yer alan Görçin, pandemi süresince diyaliz ve böbrek hastalarının tedavilerinde edindikleri deneyimlere değindi.

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Görçin, bu sürecin hastalığa yakalanan sağlıklı bireylerden farklı olmadığını kaydederek şu ifadeleri kullandı: “Özellikle nakilli hastalar olmak üzere böbrek hastalarında, corona virüsü hastalığı sağlıklı bireylerde geliştiği gibi seyretti. Hastalık ve tedavi süreçlerinde ek bir sorunla karşılaşılmadı.”

Böbrek hastalarının diyaliz merkezlerinde yıllardır grip ve zatürree aşısı yaptırdığını ifade eden Görçin şöyle devam etti: “Aşı konusunda seçimi hastalarımıza bırakıyoruz ancak yaptırmamaları için hiçbir gerekçe yoktur. Sağlık Bakanlığı’nın hastanelere dağıtımını yaptığı, halk arasında Çin aşısı olarak bilinen Covid-19 aşısı, inaktif yöntemle üretilmiş bir aşıdır. Yani üretim prensibi grip aşısı ile aynıdır. Grip aşısı olabilen, aşıya alerjik reaksiyon göstermeyen tüm bireylerin aynı güvenle bu aşıyı olabileceğini ifade edebiliriz.”