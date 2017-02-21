Başdanışman Varank’ın selefi Sever’e açtığı ‘trol’ davasında ‘Dink kararı’ emsal gösterildi

11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görev süresindeki başdanışmanı Ahmet Sever’in cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Mustafa Varank’a iftira ve hakaret ettiği gerekçesiyle mahkum edilmesine dair kararın gerekçesi açıklandı.

Mahkeme, Sever’i mahkum ederken sokak ortasında öldürülen Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in ‘Türklüğü aşağılama’ suçundan aldığı mahkumiyet kararını emsal gösterdi.

“Kim oldukları belli. Saray’dan yönlendiriliyor bu AK troller. Bütün bu operasyonu yürüten Varank” diyen Sever, eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun koltuğunu bırakmasına neden olan krizin görünen yüzü ‘Pelikan dosyası’nı hazırlayan ekibin de ‘en yukarıdan’ talimat aldığını söylemişti.

Sever hakkında hazırlanan iddianamede, Sever’in Varank’ı ‘kamuoyu nezdinde küçük düşürmeye çalıştığı’, eleştiri hakkının sınırları aşılarak müştekinin onur ve şerefinin zedelendiği savunulmuştu.

Sever’in iki yıl dört aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davada 10 bin 620 lira para cezasına hükmeden mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

Hakaret suçu

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, basın ve ifade özgürlüğünün kullanımının ‘sınırsız olmadığı’ savunulan kararda, “Erdoğan’ın baskı ve sindirme politikasını yaşama geçirmek için partililer dahil herkese karşı İstanbul’da belirli yerler oluşturarak hakaret etmek, manevi linç, iftira gibi hususları aracı kılarak trollemek üzere bir şebeke oluşturup bunu yönetip başında olmak şeklinde müdahil asile yöneltilen fiil isnadı ile hakaret suçu oluşmuştur” denildi.

‘Eleştiri hakkı olması olanaksız’

‘Hukuka uygunluk nedenleri’ yönünden bu ifadelerin tartışılması gerektiği belirtilen kararda, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun Dink’in mahkûm edilmesine ilişkin 11/07/2006 tarihli 169-184 nolu kararından alıntılar yapıldı: “Eleştirinin sert bir üslupla yapılması kaba olması ve nezaket sınırlarını aşması eleştirinin eğitim ve kültür düzeyine bağlı bir olgu ise de kurumlar eleştirilirken görüş açıklama niteliğinde bulunmayan küçültücü, aşağılayıcı ifadeler kullanılmamalı, düşünceyi açıklama sınırları içinde kalınmalı, başka bir anlatımla onların saygınlığının zedeleyici veya yok edici varlık nedenlerini tartışılır hale getiren hareketlerden kaçınılmalıdır. Bu kapsamda herhangi bir düşünce açıklaması olarak değerlendirilemeyecek beyanlar ve açıklamalar hukukun korumaya aldığı düşünce ve ifade hürriyeti kavramı dışına taşacağından fiile hukuka uygunluk niteliği kazandıracak eleştiri hakkı olarak değerlendirilmesi de olanaksız hale gelecektir.’’

Ne olmuştu?

Dink, bir yazısında kullandığı ifadeler nedeniyle ‘Türklüğü aşağılama’ suçundan yargılanmış ve mahkûm edilmişti. Bilirkişilerin Dink’in dava konusu sözlerle ‘Türklüğü aşağılamadığı, Diaspora Ermenilerini eleştirdiği’ yönündeki raporlarına rağmen verilen mahkûmiyet kararı Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu itirazı reddedince Dink, AİHM’ye başvurmuş, Dink cinayetinden sonra verdiği kararda, genel kurul kararının ‘düşünce ve ifade özgürlüğünü ihlal’ ettiği sonucuna varmıştı.

Anayasanın 90. maddesine göre AİHM kararlarının iç hukukta yasalardan da önce uygulanması gerekiyor.