Başdanışman Uçum’a göre yüzde 10 barajı anlamsız: Yüzde 5 makuldür

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından Mehmet Uçum, seçimde yüzde 10 barajının anlamsızlaştığını ve yüzde 5 veya daha fazla oy alan partilerin cumhurbaşkanı adayı gösterebileceğini söyledi.

Star’dan Selim Efe Erdem’e konuşan Uçum, yeni sisteme geçilmesiyle birlikte yüzde 10 barajının anlamsız hale geldiğini belirterek, daha düşük barajın yeterli olacağını söyledi: “Yeni sistemde Meclisin etkili çalışması ve karar alma istikrarı açısından baraj yine olabilir mi, olabilir. Ama bu baraj istikrarlı hükümet çıkarma ilkesi olmaz çünkü hükümet artık meclis dışından ve doğrudan halk tarafından seçilecek. Meclisin nitelikli ve salt çoğunluk gerektiren kararları bakımından iseartık yüzde 10 barajına ihtiyaç yoktur ve daha düşük baraj yeterli olur.”

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‘Üç parti bir araya gelip aday gösterebilir’

Uçum, yeni anayasada barajın yüzde 5’ten fazla olamayacağını belirtildiğini dile getirerek, “Üstelik birden çok parti dahi toplamda yüzde 5 oya sahipse onlar da birlikte aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı adayı göstermek ne demek? Hükümete talip olmak demek. Hükümete talip olmak için yüzde 5’le aday gösterme hakkı varsa, Meclis’te temsil barajının da en fazla yüzde 5 olması sistemin iç uyumu açısından makuldür” diye konuştu.