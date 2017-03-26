Başdanışman Saral’dan Hürriyet için: İsrail zihniyetine sahip kişiler tarafından kuruldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Oktay Saral, ‘küresel güçlerin Türkiye temsilcisi’ olarak tanımladığı Hürriyet gazetesinin ‘İsrail zihniyetine sahip kişiler tarafından kurulduğunu’ savundu.

Saral, Türkiye’yle referandum gerilimi yaşayan Almanya için de “Ülkemizin büyümesi Almanya’yı fazlasıyla rahatsız ediyor” dedi.

Yeni Akit’ten Harun Sekmen’e konuşan Saral, Hürriyet’in ‘Karargah Rahatsız’ başlıklı haberi için “Aslında rahatsız olan kendileri. Bunlar alışmışlar ya Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ya da Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) genelkurmay başkanının masanın en başında olmasına. Dolayısıyla bunu yazmaları doğal” dedi.

Hürriyet gazetesinin bağlı olduğu Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın “Ben hükümetimin yanındayım, milletimin yanındayım. Gezi kumpasını, 17/25 kumpasını kabul etmiyorum” diyemeyeceğini ifade eden Saral, Doğan’ı ‘birileri’nin konuşturduğunu savundu.

‘Misyonu belli’ dediği Hürriyet’i ‘küresel güçlerin Türkiye temsilcisi’ olarak tanımlayan Saral, birkaç ‘makul ve makbul isim’le Hürriyet’in ‘zihniyet’inin değiştirilemeyeceğini kaydetti.

Saral, İsrail devletiyle Hürriyet’i özdeşleştirdi: “Hürriyet 1948’de kurulmuştur. 1948 İsrail’in kuruluş tarihidir. İsrail zihniyetine sahip kişiler tarafından kurulmuştur. Hürriyet Türkiye değerlerini yıkma noktasında rol almıştır. Mahiyeti budur. Bunlar kaos mihrakçısı. Aydın Doğan’ın bu ülkenin medeniyetiyle, değerleriyle zerre kadar alakası olmamıştır. Yaşantısıyla zihniyetiyle hangi zümrelere ait olduğu bellidir. Aydın Doğan bu ülkeye aitmiş gibi görünen ama bu ülkeye ait olmayan biridir.”

‘Almanya, Türkiye’nin gücü karşısında şaşkın’

Türkiye ile Almanya arasında, bakanların çeşitli gerekçeler öne sürülerek referandum toplantılarına izin verilmemesi nedeniyle gerilim çıkmıştı.

Buna değinen Saral, bu ülkeye değer katan çok sayıda Türk olduğunu belirterek, “Almanya, Türkiye’nin gücü karşısında şaşkın. Ülkemizin büyümesi Almanya’yı fazlasıyla rahatsız ediyor. Türkiye’de Alman vakıfları var. Bana göre bunlar Türkiye’ye güç kaybettirecek çalışmalar içerisinde” dedi.

Provokasyon ihtimali

Referandumun ardından Türkiye’de ‘Ben yazdım oldu, ben yaptım oldu devrinin biteceğini’ söyleyen Saral, “Bu tarz insanlar Türkiye’de yer bulamayacak. Daha ne içerden ne de dışardan hiç kimse ülkemizin geleceğine dinamit koyamayacak. Türkiye aleyhine faaliyet gösterenler barınamayacak. Ülkemizin gücünü herkes kabul edecek” diye konuştu.

Saral, şöyle devam etti: “Özellikle bu ay içerisinde gerçek bir Türkiye’ye kavuşmama adına içerdeki ve dışardaki hainlerin birçok taarruzda bulunacağı kanaatindeyim. Bu senaryo ve oyunlara karşı gerekli tedbirler alındı, alınıyor.”

‘Saldırılar tiyatro’

Tıpkı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gibi muhaliflere saldırıları ‘senaryo’ olarak tanımlayan ve muhalifleri ‘mağduriyet devşirmek’le suçlayan Saral, “Bunlar bu ülkenin istiklali adına adım atmıyorlar. Bir tezgahın içerisinde bu isimler. Saldırı Sinan Oğan’a değil kürsüye oldu. En basit tabirle ‘Al gülüm ver gülüm’ meselesi” dedi.

Referandumda ‘Hayır’ oyu kullanacak MHP’li Meral Akşener, Sinan Oğan, Özcan Yeniçeri ve Ümit Özdağ gibi siyasetçiler, kampanya yaparken çeşitli kentlerde saldırıya uğramıştı.