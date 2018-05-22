‘Saray’ demokrasisi: İnce konuşabiliyor, Akşener yasaksız, Demirtaş hapisten aday

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından İlnur Çevik, Türkiye’de demokrasinin Batılı ülkelerden daha ileride olduğunu öne sürerken kanıt olarak Muharrem İnce’nin meydanlarda konuşabilmesini, Meral Akşener’in seçime katılabilmesini ve Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden aday olabilmesini gösterdi.

İlnur Çevik YeniBirlik gazetesindeki köşe yazısına “Batı’da Türkiye karşıtlarına bakarsanız ve onların ülkemizdeki uzantılarını dinlerseniz Türkiye’de demokrasi olmadığı kanısına varırsınız. Hatta bu ülkede tek adam rejiminin hâkim olduğunu sanırsınız” cümleleriyle başladı.

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Batılı güçlerin Türkiye seçimlerine gölge düşürmeye çalıştığını belirten Çevik “Hâlbuki işin aslı çok açık…” diyerek işin kendi açısından ‘aslı’nı şöyle anlattı: “Bütün siyasetçiler rahat rahat kampanya yapıp ne isterlerse istedikleri gibi söylüyorlar. Kimse baskı altında değil hatta o çok muhalif oldukları OHAL’in bile esamisi okunmuyor. Hatta CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sesi kısıldığı için iki ilde mitinglerini iptal etmek istiyor, yani kimse kendisine meydanları yasaklamış değil…”

Partilerdeki aday hareketliliğini demokrasinin gücünü ve enerjisini gösterdiğini belirten Çevik “Bu tür işlere ancak demokratik ülkelerde rastlanmıyor mu?” diye sorduktan sonra diğer adayların özgürlükleri konusunda da şunları yazdı: “FETÖ projesi olduğu bilinen Meral Akşener ve siyasi hareketi de seçimlere girebiliyorsa, milleti birbirine düşüren Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı olabiliyorsa o ülkede demokrasi yok da ne var? Ne yazık ki bizdeki demokrasi olgunluğu Avrupa’da yok… Bizim siyasetçilerimizin Avrupa ülkelerinde seçim kampanyası yapmalarına izin yok. Yani o ülkelerde oy kullanacak milyonlarca Türk demokratik bir faaliyetten, yani partiler hakkında bilgi edinme hakkından mahrum. Esas sorgulanması gereken bizlerin demokrasi anlayışı değil de Batı’nın bu haksız ve anti-demokratik davranışları…”