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Başdanışman Çevik: Esad’ı devirmek için güç kullanmayacağız

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından İlnur Çevik, Türkiye’nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı güç kullanmasının gündemde olmadığını, ancak herhangi bir işbirliğine de gitmeyeceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Russia Today’e konuşan Çevik, Suriye’deki iç savaşın çözümünde Esad’ın konumuna ilişkin, “Türkiye Esad’ı güçle devirme yoluna gitmeyecek. Türkiye, Rusya ve İran Astana görüşmelerini bu yüzden yapıyor. Dolayısıyla Esad’a karşı güç kullanmanın masada olduğunu düşünmüyorum” dedi.

‘Esad’la işbirliği gündemimizde yok’

Çevik, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in “Türkiye artık Esad’ın olmadığı bir anlaşmada ısrar edemez” sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Cumhurbaşkanlığı sözcümüz de bugün söyledi; Esad’la asla işbirliği yapmayacağız. Çünkü Esad kendi halkının bir milyonunu öldüren biri. O yüzden onunla işbirliği gündemimizde yok” diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım’ın ABD’nin PYD’ye desteğine yönelik eleştirilerine değinen Çevik, bu desteğin kesilmesi halinde yaşanacakları da şöyle anlattı: “O zaman Türkiye Menbiç’te PYD’yi bitirmek için harekete geçecektir ve güvenli bölgeler kuracaktır.”

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