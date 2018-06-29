Başdanışman Yiğit Bulut’un hedef aldığı ekonomist Mahfi Eğilmez NTV’den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi başdanışmanı Yiğit Bulut’un seçim öncesi açıkça hedef aldığı ekonomi yorumcusu Mahfi Eğilmez NTV’den ayrıldı.

Eğilmez haberi Twitter’da “NTV’den ayrılmış bulunuyorum. Bütün izleyicilere bugüne kadar gösterdikleri ilgiden ve verdikleri destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Sevgi ve saygılarımla” diye duyurdu.

Reklam

Eğilmez seçim öncesi hükümetin ekonomi politikalarına eleştiriler yöneltirken Bulut, 21 Mayıs’ta Star gazetesinde yazdığı yazıda ekonominin dış saldırı altında olduğunu iddia ederek “Başta Bloomberg, NTV ve Mahfi Eğilmez olmak üzere sistematik bir şekilde ‘krize girdik-gireceğiz’ havası yaymaya çalışıyorlar… BUNLARA KESİNLİKLE KULAK VERMEYİN!” diye yazmıştı.