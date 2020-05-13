Başçavuşun miğferle vurması sonucu hayatını kaybeden askere şehitlik unvanı verildi

Bursa’da komutan tarafından miğferle darp edilmesi sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Gökhan Kılıç’a şehitlik unvanı verildi.
Bursa’nın Gemlik ilçesindeki komutanlıkta görevli başçavuş Osman Hancı, 7 Ekim 2017’de nöbette telefonla konuştuğu gerekçesiyle 20 yaşındaki er Gökhan Kılıç’ın başına miğferle vurmuştu. TSK’dan atılan Hancı’ya, Kılıç’ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verilmişti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, askerin ailesine bir yazı göndererek, oğullarına ‘şehitlik’ unvanı verildiğini bildirdi.
Baba Halis Kılıç, askeri tören yapılmadan oğlunu toprağa verdiğini belirterek “Şehit sayılmamasına içimiz kan ağlıyordu” dedi.
Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ailece hukuk mücadelesi başlattık. Komutana 15 yıl hapis cezası verildi. Üç yıl sonra oğluma şehitlik unvanı verildi. Devletime teşekkür ediyorum. Oğlumun naaşının Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’na taşınmasını istiyorum.”
Baba Kılıç, oğlunun İstanbul’daki Büyükçekmece Mezarlığı’nda bulunan kabrini her hafta ziyaret ettiğini ifade etti.