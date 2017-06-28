‘Başçalan’ hesabının adresi: Devletin içi, Emniyet istihbarat birimi

17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun ardından onlarca ses kaydı yayınlan ‘Başçalan’ hesabının yönetildiği adresin Emniyet’in istihbarat birimi olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinin hükümete yakınlığıyla bilinen yazarı Abdülkadir Selvi, ‘O hesabın adresi neresi çıktı?’ başlıklı yazısında 17-25 Aralık’tan önce oluşturulduğunu belirttiği hesabın şu anki durumunu ele aldı.

‘Aklınıza hemen MİT gelmesin’

Selvi şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde yayın yapan ‘bascalan’ hesabı nerede oluşturulmuş? Adres, devletin içi. Hem de devletin en mahrem kurumlarından birinde, o zaman Türkiye Cumhuriyeti başbakanı olan Erdoğan hakkında hesap oluşturulmuş. Sadece oluşturulmamış, aktif olarak kullanılmış. Aklınıza hemen MİT gelmesin. IP adresini de vereceğim. Daha doğrusu hesabın adresini veren ben değilim. Turkcell Superonline tarafından 17.04.2014 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gönderilen, ‘IP Adresi Kullanıcı Tespiti Hakkındaki’ yazıda, ‘bascalan’ hesabının açıldığı ve aktif olarak yönetildiği adresi olarak, ‘Emniyet Genel Müdürlüğü’ gösteriliyor.”

Twitter adresinin yönetildiği ‘212.57.8.226’ IP numarasını veren Selvi, “Adres: Emniyet Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı No: 118 Çankaya. Kontak: M.B. İrtibat: 90/366.10.10. Peki bu adres neresi? Türkiye Cumhuriyeti başbakanı aleyhinde oluşturulan hesabın adresinin çıktığı yer Emniyet İstihbarat birimi” diye yazdı.