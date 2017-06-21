Başbuğ’un dosyası ayrıldı: ‘Ergenekon’ davasında bazı sanıklara beraat istemi

Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen Ergenekon davasında bazı sanıklara beraat istenirken, eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ’un dosyası ayrıldı.

Bozma kararı sonrası davanın ilk duruşması bugün Çağlayan adliyesindeki İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Sanıklardan Kenan Temur haricindekiler karara uyulmasını istedi. Temur ise zaten yargılama sonunda beraat ettiğini ifade ederek Yargıtay’ın bu kararı da bozduğunu, hakkında yeniden beraat verilmesini talep etti.

Örgüt yoksa yönetici de yok

Duruşma savcısı, hayatını kaybeden 11 sanık için ‘düşme’ kararı verilmesini istedi.

Savcı, ‘örgüt yöneticisi, üyeliği ve örgüte yardım suçu’ndan dava açılan 113 sanığın ‘Ergenekon terör örgütünün kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanmadığı, bu nedenle olmayan bir terör örgütünün yöneticisi, üyesi ve yardım edeni olmayacağından bu suçların işlenmesinin söz konusu olamadığını’ ifade ederek beraat dosyalarının ayrılmasına karar verilmesini talep etti.

Başbuğ’un dosyası ayrıldı

Hükümete karşı işlendiği savunulan suçların oluşmadığını da aktaran savcı, sanıklar Bedrettin Dalan, Turan Çömez, Mehmet Haberal’in de aralarında bulunduğu beş kişi hakkında beraat istedi.

‘Danıştay saldırı davasıyla bu davanın sanıkları arasında bağlantı bulunamadığı’ndan ‘yetkisizlik’ kararı verilerek davaların ayrılması gerektiğini aktaran savcı, Alparslan Arslan’ın ‘delil durumu ve kuvvetli suç şüphesi’ gerekçesiyle tutukluluğunun devamına, silah temin eden dört kişi hakkında da yargılamanın devamına karar verilmesini talep etti.

Savcı, dönemin genelkurmay başkanı Başbuğ’la eski komutanlar Dursun Çiçek, Hasan Iğsız, Nusret Taşdelen dahil 19 kişi hakkında da söz konusu suçlardan dolayı “Yüce divanda yargılanırlar” hükmüne atıfla yargılamasının durdurulmasına hükmedilerek dosyanın ayrılmasına karar verilmesini istedi.

Başbuğ tepkili

Başbuğ ile diğer komutanlar, savcının talebine tepki göstererek dosyanın ayrılmasının davayı uzatacağını ve yarar sağlamayacağını belirterek beraat talep etti.

Avukatlar, durumun ‘FETÖ’ tarafından aleyhe kullanabileceğini iddia etti.

Avukatın talebi

Avukat Yusuf Erikel, ‘teröristin yazdığı iddianame’nin yok hükmünde sayılması gerektiğini söyledi.

Erikel, şunları kaydetti: “Beni davada avukat iken sanık yaptılar. Kansere yakalandım ve yedi yıldır kanser tedavisi görüyorum. Bu dava FETÖ’nün kumpası davasıdır. Bu nedenle dava yok hükmündedir ve düşürülmelidir.”

Sanıklardan avukat Kemal Kerinçsiz, davada aynı zamanda sanık avukatı olarak da yer aldığını ifade ederek Ergenekon davasına eklenen, Cumhuriyet gazetesinin bombalanması ve Danıştay saldırısı gibi 22 dosyanın ayrılmasını, sadece Ergenekon’un üç ana dosyası üzerinden değerlendirme yapılmasını istedi.