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Yaramazlara biraz batar!

Başbuğ’dan Afrin yorumu: YPG, PKK’dan daha eğitimli

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Afrin harekatını yorumlayan eski Genelkurmay başkanı İlker Başbuğ, YPG’nin, PKK’dan daha eğitimli ve teçhiz edilmiş bir askeri yapılanmaya sahip olduğunu anlattı.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Cansu Çamlıbel’e mülakat veren Başbuğ, Afrin harekatıyla PKK tehdidinin yerinde etkisiz hale getirileceğini savundu: “Orada ellerindeki ağır silahların bir kısmını imha eder, bir kısmını ele geçirirseniz o da bir avantajdır.”

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Harekatla kısa vadede Kürt koridorunun Akdeniz’e kadar uzanması ihtimalinin ortadan kaldırılacağını belirten Başbuğ, bu durumun da PKK için manevi ve psikolojik bir darbe olacağını söyledi.

Başbuğ sözlerine şöyle devam etti: “Afrin YPG ve PKK’dan temizlenirse belki Türkiye’ye göç edenlerin bir kısmını da rahatlıkla Afrin’e yerleştirme imkânınız olabilir.”

‘PKK eylemlerine karşı hazırlıklı olmalıyız’ 

Eski Genelkurmay başkanı, YPG’nin nasıl bir askeri güç olduğuna dair soruya da yanıt verdi: “Belirli bir eğitim almış, zırhlı araçları, silahları var. Tanksavar füze sistemleri var. El bombaları, roketleri, 120’lik havanları var. İnsansız hava araçlarını kullanıyor. Yani PKK’dan daha eğitimli, daha teçhiz edilmiş bir askeri yapılanmayla karşı karşıyayız. Tabii ki TSK bu tehdidi ortadan kaldırır. Karadan da, havadan da… Bu harekâtın en önemli özelliği IŞİD’i yenen güce karşı bir harekât yapıyorsunuz. Avrupa’nın tepkisi olacaktır. Tabii Afrin’de olaylar olurken, Türkiye içinde ve sınır boylarında PKK’nın eylemlerine karşı da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Son sözümüz şu olur: Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Palmerstone’un sözünü hatırlamak gerekir: ‘Ne dostluklar ne de düşmanlıklar sonsuza kadar sürer. Sonsuza kadar sürecek olan milli menfaatlerdir.

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