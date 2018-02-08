Başbuğ’dan Afrin eleştirisi: Harekat, siyasete alet edilmemeli

Genelkurmay eski başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ, Suriye’nin Afrin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nın siyasete alet edilmemesi gerektiğini söyledi.

DHA’nın haberine göre bir dizi ziyaret için Adıyaman’a giden Başbuğ, TSK’nın harekattan başarıyla çıkacağını, kimsenin bundan şüphe duymaması gerektiğini söyledi.

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Kentte 180 bin sivilin yaşadığına dikkat çeken Başbuğ, “Afrin denildiğinde Afrin’de bir yerleşim yeri var. Elbette bu harekat en ince detaylarına kadar planlanmıştır. Planlandığı şekilde icra edilecektir” dedi.

Başbuğ, harekatın siyasete alet edilmesini de eleştirdi: “Afrin’de Mehmetçik çatışıyor, askerimiz çatışıyor, şehit oluyor. Asker çatışırken, şehit olurken siyasidir falan gibi söylemlerin tartışılma zamanları değil. Asker canını almış, görevini almış, görev için çatışıyor. Şehit oluyor, kanını akıtıyor. Böyle konuların gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum.”