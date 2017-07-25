Başbuğ: Savcılığa giden ‘flash disk’ 2007’de bana teslim edildi

Eski Genelkurmay başkanı İlker Başbuğ, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın savcılığa teslim ettiği, TSK içindeki ‘FETÖ’ yapılanmasına dair bilgi ve belgelerin yer aldığı öne sürülen flash diskin önce kendisine geldiğini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Başbuğ, Özkan’ın flash diski 2007 yılında kendisine teslim ettiğini, ancak incelemede bilgilerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline ait olduğunun görülmesi üzerine Genelkurmay’a bilgi verildiğini ve flash diskin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na gönderildiğini belirtti.

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Başbuğ o dönem Kara Kuvvetleri komutanıydı.

’15 bin subay ve astsubaya ilişkin belgeler var’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyu partisinin bugünkü grup toplantısında gündeme getirmişti.

Kılıçdaroğlu, flash diskin içeriğine dairse şu bilgileri vermişti: “15 bin subay ve astsubayı içeren bilgi ve belgeler vardı. Altı bin TSK mensubunun özel hayatı, siyasi yapı ve yaşam biçimlerine dair fişleme bilgileri vardı. Dönemin Genelkurmay başkanı Hilmi Özkök dahil, sonradan gelecek genelkurmay başkanlarıyla 86 general hakkında özel fişleme bilgileri vardı. Binlerce Fethullahçı subay ve astsubayın örgütle bağı, himmet ödemeleri ve örgüt ilişkileri vardı. Örgüt içi evliliklerin nasıl yapılacağına dair fotoğraflı evlilik broşürleri vardı. Elemine edilmek istenen TSK mensuplarının nasıl şikayet edileceği, hangi üslup ve yazı tekniklerinin kullanılacağı yazışma örnekleri vardı.”

CHP liderinin açıklamasının hemen ardından Özkan, flash diski savcılığa teslim etmişti.