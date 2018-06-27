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Başbakanlıktı: ‘Tarih olan’ Çankaya Köşkü yeni dönemde Erdoğan’ın yardımcılarının

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Ak Saray’ı inşa etmesiyle cumhurbaşkanı yerine Başbakan Binali Yıldırım’ın kullandığı Çankaya Köşkü’nü, yeni dönemde cumhurbaşkanı yardımcılarının kullanması planlanıyor.

Çankaya Köşkü, 1935. (Fotoğraf: Wikipedia)

Mustafa Kemal Atatürk için 1921 yılında yapılan Çankaya Köşkü, Ahmet Necdet Sezer dahil olmak üzere cumhurbaşkanlarına hem konut hem çalışma binası olarak hizmet verdi.

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11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise ofis olarak ve resmi törenler için Çankaya Köşkü’nü kullansa da ev olarak Dışişleri Bakanlığı konutunu tercih etmişti. Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra köşk, başbakanlık olarak kullanıldı.

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre, Çankaya Köşkü’nü cumhurbaşkanı yardımcılarının kullanması planlanıyor. Çankaya Köşkü yerleşkesinde yer alan resmi konutta ise Erdoğan’a vekalet edecek cumhurbaşkanı yardımcısının ikâmet etmesi planlanıyor.

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Fotoğraf: Hürriyet

1930’lu yıllarda inşa edilen ve Ankara’nın merkezi Kızılay’da yer alan Başbakanlık Merkez Binası’nın ne amaçla kullanılacağı ise netleşmedi. Binanın valiliğe devredilebileceği belirtiliyor.

2001 yılında restore edilerek 1932 yılındaki aslına uygun duruma getirilen Pembe Köşk (Fotoğraf: www.goethe.de)

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