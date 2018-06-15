Başbakanlık makamını bitiren Yıldırım kendine teselli verdi: Tarihe geçtim

İki yılı aşan görev süresinin Türk siyasi tarihine geçtiğini savunan Başbakan Binali Yıldırım, başbakanlık makamının sonunu getiren Anayasa değişikliğini işaret ederek “Cumhuriyet tarihimizin 94 yıllık yönetim şeklini değiştiren köklü anayasa değişikliğini hayata geçirdik” dedi.

Bayram namazının ardından Erzincan’ın Refahiye Meydanı’nda konuşma yapan Yıldırım, iki yıllık görev süresinin Türkiye tarihine geçtiğini savundu ve şunları söyledi: “Bugüne kadar bu toprakların bana verdiği bu imkana layık olmak için çalıştık, çabaladık. Yaptıklarımız var, yapamadıklarımız var ancak gönül rahatlığıyla şunu söylemek isterim; bu sorumluluğu aldığım ilk günden beri milletimin, memleketimin faydasına olan birçok işi yapmanın gayretinde oldum. İki yılı aşkın görev sürem oldu başbakanlıkta. Ondan önce 12 yıl bakanlık yaptım ama şu iki yıl belki süre olarak çok fazla değil ancak Türk yakın siyasi tarihinde üzerinde çok konuşulacak bir süre olarak şimdiden tarihe geçti. Bu süre içinde bir darbeyle karşı karşıya kaldık. O yetmedi, yurt dışı operasyonlarla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirdik. Bunun üzerine bir de Cumhuriyet tarihimizin 94 yıllık yönetim şeklini değiştiren köklü anayasa değişikliğini hayata geçirdik.”

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Ülkenin ihtiyacı olan şeyin birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti: “Ne yazık ki bir süredir ülkemiz üzerinde çok ciddi planlar var. Güney sınırlarımız boyunca emperyal devletler bir terör devleti kurma peşindeler. Amaç Türkiye’yi zayıf düşürmek, Türkiye’nin bölgedeki rolünü etkisiz hale getirmek. Bunu da ne yazık ki Kürt kardeşlerimiz üzerinden yapmaya çalışıyorlar ancak millet olarak birlik ve beraberliğimizi korudukça bu şer odakları asla ve asla fırsat bulamayacak.”