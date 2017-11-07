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Başbakanlık açıklaması: Yıldırım, Malta cumhurbaşkanına ‘takibe takip’ yapmış

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Başbakan Binali Yıldırım, iki oğlunun beş ‘off shore’ şirketinin bulunduğu Malta’nın cumhurbaşkanını Twitter’da takip etmesini “Karşılıklı bir jest” olarak açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

Uluslararası gazetecilik organizasyonu ‘Paradise Papers’ (Cennet Belgeleri),  politikacı ve işinsanlarının vergi cenneti olarak bilinen 19 ülke ve ‘hukuk bölgesi’ndeki yatırımlarını ifşa etmeye başlamıştı.

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Belgelerde, Başbakan Binali Yıldırım’ın oğulları Bülent ve Erkam Yıldırım’ın vergi cenneti Malta’da beş şirketle bağlantılı olduğu gözüküyordu.

Hal böyleyken resmi başbakanlık Twitter hesabının takip ettiği dört hesaptan birinin Malta Cumhurbaşkanı Marie-Lousie Coleiro’ya ait olmasını sosyal medyada ‘tesadüf olamayacak kadar tuhaf’ bulanlar olmuştu.

Takibe takip

Başbakanlık konuyla ilgili yaptığı açıklamada özetle şöyle dedi: “Başbakan Binali Yıldırım, 16-18 Şubat 2017 tarihlerinde Malta’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında görüştüğü Malta Cumhurbaşkanı Marie-Lousie Coleiro’nun, kendi hesaplarını takip etmesi üzerine bir nezaket karşılığı takibe aldı. Yapılan, karşılıklı bir jesttir. Ortaya atılan belgelerle ilgisi yoktur.

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