Başbakanlık açıklaması: Yıldırım, Malta cumhurbaşkanına ‘takibe takip’ yapmış

Başbakan Binali Yıldırım, iki oğlunun beş ‘off shore’ şirketinin bulunduğu Malta’nın cumhurbaşkanını Twitter’da takip etmesini “Karşılıklı bir jest” olarak açıkladı.

Uluslararası gazetecilik organizasyonu ‘Paradise Papers’ (Cennet Belgeleri), politikacı ve işinsanlarının vergi cenneti olarak bilinen 19 ülke ve ‘hukuk bölgesi’ndeki yatırımlarını ifşa etmeye başlamıştı.

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Belgelerde, Başbakan Binali Yıldırım’ın oğulları Bülent ve Erkam Yıldırım’ın vergi cenneti Malta’da beş şirketle bağlantılı olduğu gözüküyordu.

Hal böyleyken resmi başbakanlık Twitter hesabının takip ettiği dört hesaptan birinin Malta Cumhurbaşkanı Marie-Lousie Coleiro’ya ait olmasını sosyal medyada ‘tesadüf olamayacak kadar tuhaf’ bulanlar olmuştu.

Takibe takip

Başbakanlık konuyla ilgili yaptığı açıklamada özetle şöyle dedi: “Başbakan Binali Yıldırım, 16-18 Şubat 2017 tarihlerinde Malta’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında görüştüğü Malta Cumhurbaşkanı Marie-Lousie Coleiro’nun, kendi hesaplarını takip etmesi üzerine bir nezaket karşılığı takibe aldı. Yapılan, karşılıklı bir jesttir. Ortaya atılan belgelerle ilgisi yoktur.”