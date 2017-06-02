Başbakanla görüşen Destici: ‘Bedelli askerlik’ konusunda iyimser

Kısa bir süre önce SMA hastalarına kaynak için bedelli askerlik önerisini ortaya atan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başbakan Binali Yıldırım’la yaptığı görüşmede konuyla ilgili ‘iyimser’ bir hava aldığını söyledi.

Destici geçen hafta, Sakarya’da Spinal Musküler Atrofi (Gevşek Bebek Sendromu) hastalığına yakalanan dokuz aylık Eymen Çapkın’ın hayatını kaybetmesinin ardından, “Bedelli askerliğe ilkesel olarak karşıyım. Lakin oluşacak kaynak buraya aktarılıp 2 bin canımız hayata tutunacaksa bu da yapılabilir” demişti.

Milliyet’ten Kıvanç El’in haberine göre, başbakanlıkta Yıldırım’la yaptığı görüşmenin ardından Destici’ye “Bedelli askerlik gündemde mi?” diye soruldu.

“Milyonların talebi var, SMA hastaları ile ilgili böyle bir teklifte bulunduk. Geçmişte 1-2 defa çıktı. Savunma Sanayi’nin de kaynağa ihtiyacı var. İki kesim arasında paylaştırılabilir” diyen Destici, “Bedelli konusunda başbakan bir adım atılacağını söyledi mi?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Ben o konuda iyimser olduğunu gördüm. SMA hastalarına verilmesi konusunda.”

Destici’nin başbakana uyum yasaları çalışmasına ilişkin barajın kaldırılması, ön seçimle adayların belirlenmesi, her partinin kendi amblemiyle katılacağı seçim ittifaklarının yapılabilmesi konularında önerilerini ilettiği belirtildi.

BBP liderinin Yüksekova ve Cizre’nin il olmasını desteklediği ancak Hakkari ve Şırnak’ın da il olarak kalmasını istediği aktarıldı.

Hükümet ‘Çalışma yok’ diyor

Son dönemde sıklıkla dillendirilen ve gazetecilerin dönem dönem görüşlerini Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’a sorduğu ‘bedelli askerlik’ konusuyla ilgili hükümet yetkililer bir çalışma bulunmadığı yanıtını veriyor.