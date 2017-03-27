Başbakanın ‘yolsuzluk’la suçlandığı eylemde gözaltına alınan muhalif Rus lidere hapis

Rusya’da yolsuzlukların protesto edildiği eylemde gözaltına alınan Yolsuzlukla Mücadele Fonu lideri Aleksey Navalny, 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Navalny, ‘polise mukavemet’ suçlamasıyla 15 gün hapis ve 20 bin ruble para cezasına çarptırıldı.

turkrus.com’un derlemesine göre, Rusya’da 2018’de yapılacak başkanlık seçiminde aday olması beklenen Navalny’nin başında olduğu Yolsuzlukla Mücadele Fonu, Başbakan Dmitri Medvedev ile Youtube’ta paylaştığı videoda Medvedev’in lüks villalar, araziler, yatlar, tarım kompleksleri ve şarap imalathanelerinin sahibi olduğunu iddia etmişti.

Medvedev’in güvendiği isimlerin ve akrabalarının yönettiği vakıflara oligarklar tarafından yapılan bağışların ve kamu bankalarının sağladığı kredilerin, Medvedev ve ailesine aktarıldığı, bu kaynaklarla Rusya ve yurt dışında gayrimenkul başta olmak üzere çeşitli mülkler satın alındığı öne sürülmüştü.

Başbakanın kontrolündeki vakıflar aracılığıyla, en az 70 milyar rublenin (yaklaşık 1,2 milyar dolar) aktarıldığı iddia edilmişti.

Bu iddialar üzerine ülkenin birçok şehrinde yolsuzluk protestoları yapılmış ve en az 500 kişi gözaltına alınmıştı.

BBC’nin aktardığına göre Navalny, “Bizim de onları dava edeceğimiz zaman gelecek. Ve o zaman adil olacak” derken yolsuzluk iddialarını yinelediği Medvedev’in duruşmaya getirilmesini istedi: “Onun yolsuzluk faaliyetleri Rusya’nın 99 kentinde insanların sokağa dökülmesine neden oldu.”

Protestoları ‘provokasyon‘ olarak niteleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov ise organizatörlerin gençleri sokağa dökmek için para ödediklerini savundu.

Eylemcilerin yasaları ihlal etmeye insanları teşvik edebileceğine dair endişe duyduklarını aktaran Peskov, buna rağmen katılımcıları da dinleyeceklerini söyledi.