Başbakanın ‘ima’sını bakan yalanladı: Devlet memurluğu sona ermiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, devlet memurluğunun sona erdirilebileceğine dair iddianın doğru olmadığını söyledi.
Kamuda bütün çalışanların sözleşmeli olması gerektiğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, “İleriki yıllarda sözleşmeliye geçmemiz lazım” demişti. Başbakanın bu sözleri, 657 Sayılı Yasa’ya tabi devlet memurluğunun sona erdirilebileceğine yönelik bir sinyal olarak algılanmıştı.
Hükümetin, kamudaki kadrolu istihdamı tamamen kaldırmak istediğine dikkat çeken sendikalar, Yıldırım’ın sözlerine tepki göstermişti.
TRT Haber yayınına katılan bakan Sarıeroğlu, memurluğun kaldırılacağına dair iddianın asılsız olduğunu söyledi.
Bakan şöyle devam etti: “Memurluk ortadan mı kaldırılıyor diye söylentiler var. Sanki böyle bir adım atılacakmış gibi kara propaganda başlamış durumda. KPSS ile memur alımlarımız, sözleşmeli personel alımlarımız, kariyer mesleklerle ilgili kamuda alımlarımız devam ediyor. Bunlarla ilgili mevcut sistemimiz neyse, aynı şekilde devam edecek. 3.5 milyon kamu görevlimiz var hepsinin içi rahat edebilir. 4B’lilerin izin konusunda bizden talepleri vardı. 4B’lilerin izin sürelerini düzelttik. Bakanlar Kurulu’na sevk edildi.”
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