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Başbakanın ‘içi rahat’: Kritik durum görmüyorum, referandum ‘Evet’le sonuçlanır

Başbakan Binali Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliğinin oylanacağı referandumda kritik bir durum görmediğini belirterek “Rahat ‘Evet’le sonuçlanır” dedi.

Fotoğraf: Reuters

NTV’de yer alan habere göre kanalların genel yayın yönetmenleriyle Çankaya Köşkü’nde bir araya gelen başbakan, değişikliğin kabulü halinde yüzde 10 seçim barajının düşürülmesinin değerlendirilebileceğini belirtti.

‘MHP’li muhalifler için bakanlığa talimat verdik’

Yıldırım, bir kez daha MHP’yle birlikte kampanya yürütmeyeceklerini söylerken MHP’li muhaliflere arka arkaya yapılan saldırıları ‘parti bünyesinde bir sorun’ diye niteledi “Olmamasını tercih ederiz ama bu da bir sonuç, bir vaka. Biz içişleri bakanlığımıza kesin talimat verdik. Her türlü programı kim yapmak istiyorsa, muhalif, müzahir, kim olursa olsun, yer temini konusunda herhangi bir kısıtlama olmayacak. Ayrıca toplantının genel asayişini, toplantının yapılmasını engelleyici faaliyetlere de müsamaha gösterilmeyecek. Bunlar çok net bir şekilde söylendi.”

Erken seçim gibi bir gündemin olmadığının altını bir kez daha çizen Yıldırım, sözlerini ‘baskıların ardından’ eski futbolcular Arif Erdem ve Hakan Şükür’ün Galatasaray’dan ihraç edilmesine değinerek bitirdi: “Her camiada yanlış adamlar olabilir. Galatasaray camiası yıllarca yüzümüzü ağartmış bir kulüptür. Dolayısıyla buradaki birtakım kişilerin, birtakım marjinal, muhalif grupların yaptığı yanlışları, çiğlikleri kulübe, 100 yıllık mazisi olan kulübe mal etmek haksızlık olur.”

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