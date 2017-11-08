Başbakanın ‘Devletle iş yapmayın’ diye öğüt verdiği oğlu 27 milyonluk ihale almış

“Oğullarıma devletle iş yapmayacaksınız tavsiyesinde bulundum” diyen Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım sekiz ay önce devletten yaklaşık 27 milyon liralık (6 milyon 980 bin dolar) ihale almış.

‘Paradise Papers’ (Cennet Belgeleri) politikacı ve iş insanlarının vergi cenneti olarak bilinen 19 ülke ve ‘hukuk bölgesi’ndeki yatırımlarını ifşa etmeye başlamıştı. Belgeler, mali sistemlerine ‘off shore‘ adı verilen bu tür ülkelerde yatırım yapan kişilerin kendi ülkelerinde ödemeleri gereken vergiden kaçınmaya çalıştığını göstermesi bakımından önemli. ‘Off shore’ yatırımlar, ayrıca kayıt dışı kazancı da saklamak için kolayca kullanılabildiği için uluslararası finans sisteminde itibarlı sayılmıyor.

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Beş şirketi kabul etti

Belgelerde Başbakan Binali Yıldırım’ın oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım’a ait Malta merkezli beş şirketin de olduğu ortaya çıkmıştı. Başbakan, ‘South Seas Shipping N.V.’, ‘Nova Warrior Limited’, ‘Dertel Shipping Limited’, ‘Hawke Bay Marine Co Ltd.’ ve ‘Black Eagle Marine Co Ltd.’ adlı bu şirketlerin varlığını dün yaptığı açıklamayla kabul etmiş ve “Bunun gizli bir trafı yok” demişti.

Yıldırım, ayrıca “Siyasete başlarken çocuklarıma bir tavsiyem oldu. Devletle hiçbir zaman iş yapmayacaksınız. Yakınına bile yaklaşmaşacaksınız” ifadesini kullanmıştı.

O beş şirkettten biri ihaleyi aldı

Cumhuriyet’ten Pelin Ünker’in haberine göre başbakanın oğlu Erkam Yıldırım sekiz ay önce Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nden ‘MTA Turkuaz Araştırma Gemisinin İşletilmesi Hizmet Alımı’ adlı ihaleyi aldı. İhalenin hem de ‘istisna‘ kapsamında Erkam Yıldırım’a verildiği Kamu İhale Kurumu kayıtlarında yer aldı.

Bedeli tam olarak 6 milyon 920 bin dolarlık (26 milyon 780 bin lira) 1 Nisan tarihli ihale, ‘Paradise Papers’ta başbakanın oğullarının yönetici olarak geçtiği ‘Nova Warrior’un uluslararası denizcilik kayıtlarında (IMO) İstanbul’daki adresi olarak gösterdiği Oras Denizcilik adına alınmış.