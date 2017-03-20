Başbakanın davetine Gül ve Davutoğlu katılmadı, Arınç açıklamayı 17 Nisan’a bıraktı

Başbakan Binali Yıldırım’ın ev sahipliğinde şu zamana kadar AKP hükümetlerinde bakan olan isimlerin çağrıldığı yemeğe 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu katılmadı.

Toplantıya istifa eden ve ihraç edilen eski bakanlar davet edilmedi.

‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ adıyla başkanlık sisteminin oylanacağı referanduma bir aydan az süre kala AKP genel merkezinde düzenlenen toplantıya AKP’nin ağır topları katıldı. İçlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la tartışmaya girmesiyle ‘dışlanan’ eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç’ın da olduğu çok sayıda isim beklenenden uzun süren toplantı çıkışında, detay vermeye ise yanaşmadı.

Arınç, gerekli açıklamayı referandumdan bir gün sonra 17 Nisan’da yapacaklarını belirtti. Eski meclis başkanı Mehmet Ali Şahin’se toplantının çok faydalı geçtiğini söylemekle yetindi.

Toplantıya ilişkin dikkat çekici detay ise, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun etkinliğe katılmaması oldu. Davutoğlu, bir gecede hakkında çıkan ‘Pelikan Dosyası’ isimli sitede yazılanların ardından başbakanlık koltuğunu Binali Yıldırım’a bırakmak zorunda kalmıştı.

Toplantıya katılan isimlerse şöyle: Eski Meclis başkanları Cemil Çiçek, Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin, eski başbakan yardımcıları Beşir Atalay ve Yalçın Akdoğan, eski bakanlar Abdülkadir Aksu, Muammer Güler, Efkan Ala, Sadullah Ergin, Vecdi Gönül, Taner Yıldız, Hüseyin Çelik, Nimet Baş, Zafer Çağlayan, Mustafa Elitaş, Kürşat Tüzmen, Nihat Ergün, Ali Coşkun, Fatma Şahin, Selma Aliye Kavaf, Ayşenur İslam, Volkan Bozkır, Suat Kılıç, Atilla Koç, Erdoğan Bayraktar, Fatma Güldemet Sarı, İdris Güllüce, İmdat Sütlüoğlu, Mustafa Demir, Osman Pepe ve Faruk Nafiz Özak.