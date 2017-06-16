Başbakandan CHP’ye: Yürüyeceksen darbeye karşı yürüyeceksin

Başbakan Binali Yıldırım, ‘Adalet Yürüyüşü’nü başlatan CHP’yi 15 Temmuz’a atıf yaparak eleştirdi.

İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmasının ardından CHP Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatmıştı.

Yıldırım, öğle saatlerinde CHP’ye yaptığı ‘sokaktan vazgeçme’ çağrısının ardından Diyarbakır’dan bir kez daha seslendi.

Başbakan, darbe girişimini hatırlatarak şunları söyledi: “(Alandaki yurttaşlara) Siz değil misiniz, 15 Temmuz’da cumhrubaşkanımız ‘Meydanlara inin’ dediğinde, bayrağı elinize alarak bu meydanları siz doldurmadınız mı? Alçak darbecilere hak ettikleri cevabı siz vermediniz mi? Allah sizlerden razı olsun. O gün meydanlara inmeyenler, şimdi tutmuşlar Ankara’dan İstanbul’a yürüyorlar. Yürüyeceksen darbeye karşı yürüyeceksin. Adalet sokakta bulunmaz, adalet sokakta aranmaz. Adaletin olacağı yer mahkemelerdir.”