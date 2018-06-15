Başbakana göre Tunceli ‘Tamam’ diyor ‘Bu iş oldu’: Maşallah, hayırlı olsun

Başbakan Binali Yıldırım, Tunceli’deki mitingde halka “Tunceli bu sefer ‘Tamam’ diyor, tamam” diye seslendi. Başbakan “Maşallah, hayırlı olsun” diye devam etti.

Yıldırım’ın konuşması bir süre önce muhalefetin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözleri üzerine başlattığı ‘Tamam’ kampanyasını hatırlattı.

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Erdoğan’ın “Şayet bir gün milletimiz ‘Tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” demesinin ardından sosyal medyada muhalefet “Tamam” kampanyası başlatmıştı. ‘Tamam’, Twitter’da 1.5 milyonu aşkın tweetle en çok konuşulan konular listesinde dünyada zirveye yerleşmişti.

Tunceli’de konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 1938’deki ‘Dersim katliamı’na değinerek, “Geçmişte bazı yanlışlar olabilir. Olmuştur. Bu ayıpları temizlemek için 15 yıldır AK Parti iktidarı olarak çaba sarf ediyoruz” dedi.

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Dersim’deki konuşmasında ‘geçmişte bazı yanlışların yapıldığını’ belirten Başbakan Yıldırım, “Olmuştur. Bu ayıpları temizlemek için 15 yıldır AK Parti iktidarı olarak çaba sarf ediyoruz. Ben, Tunceli’ye Erzincanlı biri olarak ilk geldiğimde 2004 yılında Tunceli’de bir metrekare bile sıcak asfalt yol yoktu. Köy gibiydi. Şimdi bakıyorum. Her tarafta yollar yemyeşil refüjler, peyzajlar acaba Tunceli’ye mi geldik Cenevre’ye mi geldik diye şaşırdık. Helal olsun. Tunceli bunların fazlasını hak ediyor. Çünkü vaktiyle Tunceli çok çekti. Dersim olaylarından neler çektik. Büyüklerimiz ne kadar büyük bedeller ödediler. Hala onun acılarını tamir etmeye, dillendirmeye uğraşıyoruz” dedi.

‘Binali, Ali’nin oğlu demek’

“Bu topraklarda bir daha katiyen Dersim yaşanmasına izin vermeyeceğiz” diye konuşan Yıldırım şöyle devam etti: “Bu acıları yaşatanları tarih de biz de affetmeyeceğiz. Bizim için Konya, Yozgat, Sakarya, Erzincan neyse Dersim de aynısıdır. Bizim birliğimizi bozmaya çalışanlar asla muvaffak olamayacaklar. Asırlarca bu topraklarda her renkten, her inançtan beraberce yaşadık. Benim adım Binali. Binali, Ali’nin oğlu demek. Benim adımı koyan Alevi bir komşum. İşte Alevi Sünni ilişkisi bu kadar değerli bir ilişkidir” dedi.

‘Yavuz Sultan Selim Köprüsü var da Pertek’in köprüsü olmaz mı?’

Yıldırım, Tunceli’nin doğa harikası coğrafyaya sahip olduğunu kaydederek, “Pertek Köprüsü’nü de yapacağız. Boğazın Yavuz Sultan Selim Köprüsü var da Pertek’in köprüsü olmaz mı, elbette olur. Munzur Çayı Tunceli için hayati öneme sahip. Bir doğa harikası. Dünyada böyle bir yer yok. Raftinge, turizme müsait. Buraya hidroelektrik santrali yapılacaktı. Geçen sene geldiğimizde söz verdim. Yapılmıyor. Bundan sonra da buraya, buranın doğal güzelliğinin bozulmaması için bu projeyi hayata geçirmeyeceğiz. Size buradan bunu da ilan ediyorum. Ama sizden de bir şey istiyorum. Tunceli’nin işlerini takip etmek için, bu projeleri takip etmek için vekil lazım. Vekili siz seçeceksiniz, işleri de onlar takip edecek” dedi.