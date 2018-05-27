Başbakan’a göre muhalefetin elinde balyoz var: Yolları, tünelleri yok edecekler

Başbakan Binali Yıldırım, muhalefetin imkan bulması durumunda 16 yıldır Türkiye’de yapılan tünelleri, yolları ve hastaneleri balyozla yok edeceğini öne sürdü.

Isparta’da konuşan Yıldırım, diğer cumhurbaşkanı adaylarının Suriyelileri ülkelerine göndermek istediğini belirterek “Savaştan canını kurtarmak için kaçanları savaşa göndermek insanlık mı” diye sordu.

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Muhalefetin tek derdinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP olduğunu söyleyen Yıldırım, “Bunlara kalsa 16 yıldır Türkiye’de yapılan dev eserleri, tünelleri, yolları, hastaneleri balyozla yok edecekler” dedi.

AKP iktidarıyla Türkiye’nin dünyada itibarının yükseldiğini savunan başbakan, toplumun tüm kesimlerinin refahlıktan, kalkınmadan payını aldığını ve her şehrin üniversite gördüğünü söyledi.

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Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: “Bizim geleneğimizde merhamet vardır, yardım etmek vardır. Hayatını kurtarmak isteyenlere bile tahammül etmeyenler nasıl ülke yönetecekler? Terör örgütünün kol gezdiği çatışma bölgelerine kadınları, çocukları yollayacaklarmış. İnsanlık öldü mü? Türkiye dünyaya insanlık dersi verecek. Kanal İstanbul’u iptal edeceklermiş. Siz bugüne kadar hangi hayırlı işe evet dediniz? 12 seçimde başaramadılar, 13’üncü seçimde de başaramayacaklar.”