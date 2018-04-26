Başbakana göre ‘Gül projesi patladı’: Gözüktüğü kadarıyla akamete uğradı

Başbakan Binali Yıldırım, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığı için, “Proje gözüktüğü kadarıyla akamete uğradı, patladı, elde kaldı” dedi.

İspanya ziyareti dönüşü uçakta bazı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, 24 Haziran’daki seçimlerde muhalefetin ortak aday arayışı içerisinde olduğunu belirterek, “Gördüğümüz kadarıyla buradan bir sonuç çıkacağa benzemiyor” deerken aday sıkıntıları olmadığı için en rahat partinin de kendileri olduğunu savundu.

Reklam

Başbakan, Gül’ün 24 Haziran’daki seçimler için çatı aday olup olmayacağı konusundaki düşüncelerinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi: “Arkadaşlar, bu kadar gayretin arkasında belli ki bir mühendislik projesi var idi. Ama proje gözüktüğü kadarıyla akamete uğradı, patladı, elde kaldı. Proje başarısız. Her halükarda seçim açıklanmasa bu çalışmalar bu kadar hız kazanmaz, alenileşmez, mutlaka etkisi var. Tabii ben Abdullah Bey adına değerlendirme yapmam yanlış olur. Ama Abdullah Bey aday da olabilir, olmayabilir. Şu anda bizim meselemiz bu değil. Biz hiç kimseye adaylık konusunda aman olun-olmayın, yapmayın-etmeyin diyecek halimiz yok. Biz adayımızı belirledik, kararımızı verdik, programımızı yaptık, vatandaşlarımızla artık kucaklaşmanın özlemi içindeyiz.”

Yıldırım, ekonomiye ilişkin şunları söyledi: “Hiçbir kaygım yok. Türk ekonomisi her türlü saldırıya, şoka karşı dirençli bir ekonomidir. Çünkü sanal değil üreten, büyümeyi esas alan, istihdam oluşturan ve ihracat esasına dayalı bir ekonomidir. Bu sene alacağımız kararların da etkisiyle hem büyüme sürdürülebilir şekilde olacak, hem de kur ve enflasyon meselesini daha dengeli sürdürülebilir bir düzeye getireceğiz.”