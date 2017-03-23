Başbakana gelen anket: Ege dışındaki beş bölgede ‘Evet’ önde, Marmara başabaş

Başbakan Binali Yıldırım kendisine gelen anketlere göre, Ege Bölgesi dışındaki beş bölgede ‘Evet’ oylarının önde olduğunu, Marmara Bölgesi’nde ise sonucun başa baş gittiğini söyledi.

Yıldırım’ın Iğdır mitingini takip eden Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, başbakanla yaptığı görüşmeyi paylaştı.

Yaptıkları sohbette “Yedi bölgenin kaçında ‘Evet’ler önde?” diye sorduğunu yazan Acet, aldığı yanıtı aktardı: “Birinci sırada Karadeniz var. Devamında sırasıyla İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Marmara ve Ege diye gidiyor.”

Acet, başbakana gelen verilerde, Ege’de ‘Hayır’ın önde olduğunu, Marmara’da başa baş bir durumun yaşandığını ve kalan beş bölgede ise ‘Evet’in önde gittiği bilgisini paylaştı.