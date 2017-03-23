Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

Başbakana gelen anket: Ege dışındaki beş bölgede ‘Evet’ önde, Marmara başabaş

 

Başbakan Binali Yıldırım kendisine gelen anketlere göre, Ege Bölgesi dışındaki beş bölgede ‘Evet’ oylarının önde olduğunu, Marmara Bölgesi’nde ise sonucun başa baş gittiğini söyledi.

Yıldırım’ın Iğdır mitingini takip eden Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, başbakanla yaptığı görüşmeyi paylaştı.

Yaptıkları sohbette “Yedi bölgenin kaçında ‘Evet’ler önde?” diye sorduğunu yazan Acet, aldığı yanıtı aktardı: “Birinci sırada Karadeniz var. Devamında sırasıyla İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Marmara ve Ege diye gidiyor.”

Acet, başbakana gelen verilerde, Ege’de ‘Hayır’ın önde olduğunu, Marmara’da başa baş bir durumun yaşandığını ve kalan beş bölgede ise ‘Evet’in önde gittiği bilgisini paylaştı.

ANAR Araştırma’dan Uslu: MHP seçmeninin üçte biri ‘Evet’ diyor

Diyarbakır’daki yüzde 35-39 ‘Evet’, Erdoğan’ı memnun etmemiş: Bu iyi mi şimdi?

Kulis: AKP anketlerden tatmin olmuş değil; virgülle ‘Hayır’ da çıkabilir ‘Evet’ de

CHP anketine göre yüzde 46 ‘Hayır,’ yüzde 42 ‘Evet’ diyecek

Gezici Araştırma’nın sahibi: Kararsızlar oy verirse ‘Hayır’lar artar

Net Araştırma anketi: Yüzde 51.1 ‘Hayır,’ yüzde 48.9 ‘Evet’

Metropoll’ün sahibi Sencar: Katılım yüzde 85’in üzerine çıkarsa ‘Hayır’ şansı fazla

AKAM anketi: Yüzde 56.4 ‘Hayır,’ yüzde 43.6 ‘Evet’

SAMER anketi: Doğuda yüzde 57.4 ‘Hayır’, yüzde 25.1 ‘Evet’

Gezici Araştırma’nın son anketi: Yüzde 51.1

AKP’li Turan ‘Evet’te iddialı: Şu an yüzde 50’den fazla oyumuz var

Erdoğan ‘Bu iş tamam’ demiş: ‘AKP’nin anketine göre yüzde 54 ‘Evet’

Gezici Araştırma’nın son anketi: ‘Başkanlık sistemi’ne ‘Evet’ diyenlerin oranı yüzde 41,2

Kulis: AKP’nin yaptırdığı araştırmaya göre kararsızlar fazla, kadınların desteği düşüyor

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...