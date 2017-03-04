Başbakan Yıldırım’dan Almanya programını iptal eden Baykal’a ‘şartlı’ teşekkür

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya programını iptal eden CHP milletvekili Deniz Baykal’a ‘şartlı’ teşekkür etti: “Türkiye’ye karşı böyle bir tutum ortaya konmasına tepki olarak bu kararı da almış olabilir. Tabii ki eğer böyleyse, Sayın Baykal’a teşekkür ederiz.”

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, anayasa değişikliği referandumu için 5 Mart’ta Almanya’da düzenlenecek toplantıya katılmaktan vazgeçmişti.

Kırşehir mitingi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Deniz Baykal’ın Almanya programlarını iptal etmesinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Onun kararı. Tabii ki belirsizlik olunca, Sayın Baykal ne sebeple iptal etti bilmiyorum ama orada tatsız bir durumla karşılaşmaması için böyle bir karar almış olabilir veya Türkiye’ye karşı böyle bir tutum ortaya konmasına tepki olarak bu kararı da almış olabilir. Tabii ki eğer böyleyse, Sayın Baykal’a teşekkür ederiz.”

Türk-Alman bakanlar bir araya geliyor

Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel’le yaptığı telefon görüşmesinin planlanandan biraz uzun sürdüğünü söyledi.

Yıldırım, Merkel’le Almanya’da referanduma yönelik toplantılara verilen izinlerin iptal edilmesini konuştuklarını belirterek, “Bundan sonraki programlar için biraz daha farklı bir yol izleyeceğiz. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde iki ülkenin Dışişleri Bakanları bir araya gelecekler, bu konuya da bir açıklık getirecekler” dedi.

Almanya-Türkiye gerilimi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklere yönelik Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenleyeceği referandum toplantısı, yoğun talep ihtimali ve salon ile park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle iptal edilmişti.

Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffer kararın siyasi olmadığını söyleyerek toplantı salonunun kapasitesinin üzerinde insan gelmesinden kaygı duyduklarını belirtmişti. Belediye başkanı, aldıkları kararın bir bomba ihbarıyla ilgili olmadığını söyleyemeyeceğini belirtmişti.

Bunun üzerine Bozdağ, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da izin iptalini “Avrupa’nın geleceği açısından endişe verici” sözleriyle eleştirirken, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann dışişleri bakanlığına çağrılmıştı.

Alman hükümeti, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklerle bir araya geleceği toplantının iptal edilmesinde bir payının bulunmadığını, kararın yerel yönetim tarafından alındığını duyurmuştu.

Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, mevkidaşı Bekir Bozdağ’a hitaben Almanya’daki Türklerle toplantısının iptal edilmesinin ardından bir mektup yazmıştı.

Almanya’da toplantı yapmasına izin verilmeyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, pazar günü yine Almanya’ya gideceğini belirterek izin verilmezlerse ev ev dolaşacağını söylemişti.

Almanya’ya çatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iptali ‘Alman derin devletinin sistematik uygulaması’ olarak tanımlamıştı.