‘Son başbakan’dan uyarı: Vekil sayımızda düşüş var, Meclis’in önemi arttı

Seçimlerde AKP’ye mesaj verildiğini belirten Başbakan Binali Yıldırım, “Oyumuz da vekil sayımız da düştü. Mesajı aldık. Yeni dönemde Meclis’in önemi artıyor” dedi.

AA’nın Editör Masası Özel programında konuşan Yıldırım, önceliklerinin faizleri ve enflasyonu aşağı çekmek olduğunu söyledi. Yıldırım şöyle dedi: “Para politikaları ile ilgili taahhütlerimiz ile kaynaklarımızın dengelenerek yönetilmesi lazım, bu dönemde en fazla ona dikkat edeceğiz. Faizleri aşağı indirmek, dolayısıyla enflasyonu da aşağı çekmek ana önceliklerin başında geliyor. Bunun için tedbirler alacağız.”

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Yerli ve yabancı yatırımcıların, Türkiye’ye yatırım yapmak için iştahlı olduğunu savunan Yıldırım, kamunun da kendi içinde tasarrufa gideceğini dile getirerek “Böylece kaynak ihtiyacını daha da azaltmış olacağız” dedi.

Yıldırım, ekonomiyle ilgili sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin mutlaka üretim, istihdam, ihracat ekseninde büyümesini sürdürmesi gerekiyor. Yap-işlet-devret modellerini, dış kaynağı daha çok kullanacağız. Buradan artan kısımları da sosyal projelere harcayacağız. Bundan sonra yapılması gereken, milletin verdiği bu krediyle ülkemizin önündeki sorunları çözmektir.”

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Başbakan, 1 Kasım 2015 seçimlerine göre AKP’nin oyunda ve milletvekili sayısında düşme olduğuna da dikkat çekerek “Bu da bize bir mesajdır. AK Parti olarak bu mesajı aldık. Denetim ve yasama faaliyetlerinde Meclis daha etkin hale gelecek. Yeni dönemde Meclis’in önemi artıyor” dedi.

Yıldırım, 24 Haziran’daki seçimler için de şu yorumu yaptı: “Nihayet bir cumhurbaşkanı seçeceğiz, parlamentoda vekilleri seçeceğiz. İş döndü dolaştı, karşı taraftaki ittifak tek bir noktada anlaştı. Adayları teke düşüremediler ama anlaştıkları tek bir nokta vardı, Recep Tayyip Erdoğan olmasın, ne olursa olsun.”

Yeni dönemde kendisinin Meclis başkanı olarak görev yapacağına dair söylentileri de değerlendiren Yıldırım, “Onun kararını ben vermem. Partimizin genel başkanı ve partimiz hangi yönde karar verirse o yönde görev yaparız” dedi.