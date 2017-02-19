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Yaramazlara biraz batar!

Başbakan Yıldırım: Terörle ilgisi olmayanın tercihi başımız gözümüz üstüne

Başbakan Binali Yıldırım, PKK, ‘FETÖ’, CHP ve HDP’nin referandumda ‘Hayır’ diyeceğini savunarak, ‘terörle ilgisi olmayanların’ tercihine saygı duyacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Almanya’da konuşan Yıldırım, ‘Hayır’cı kokteylini bir kez daha tekrarladı: “PKK referandumda hayır çıksın, yoksa bittik diyor. FETÖ de aynısını diyor. HDP de aynısını diyor. CHP de onların cazibesine kapılmış o da aynısını diyor. Bizim sözümüz terör örgütlerinedir.”

‘Yüzde 50 ile tek adamlık olur mu?’

Koalisyonu eleştirirken, tek parti iktidarlarını savunan Yıldırım, “Biz hiçbir vatansever vatandaşımızın terör örgütlerinin telkinine, onların gittiği yoldan gitmeyeceğine adımız gibi inanıyoruz. Terörle ilgisi olmayanın tercihi başımız gözümüz üstüne” dedi.

Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığı’na getirilen ‘tek adam’lık eleştirilerine de “Vatandaşın en az yüzde 50 oyu ile seçilme şartı olan yerde tek adamlık olur mu?” diye yanıt verdi.

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