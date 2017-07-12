Başbakan Yıldırım: Kendi içinde hainler olduğunu bilerek nasıl ülke yöneteceksiniz?

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Başbakan Binali Yıldırım, ‘FETÖ’yle mücadelenin süreceğini belirterek, ihraçları savundu.

Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu’nda konuşan Yıldırım, darbe girişimi gibi bir olayın bir daha yaşanmamasını temenni ederek, “Hainler hak ettikleri cezayı hukuk içinde alacaklar. Bunların pişkince masum rolü oynamalarından kimse etkilenmesin” dedi.

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‘FETÖ’ye ilişkin her şeyin göz önünde olduğunu söyleyen Yıldırım, “Şunu dünya alem bilsin, ihanetlerinin bedelini ödemeyen tek bir FETÖ’cü kalmayana kadar bu mücadele devam edecek. Hiçbir devlet kendisine sadakat göstermeyenlerle çalışmaz. Bu genel kural. Almanya birleştiğinde 500 bin devlet çalışanı kapının önüne koydu. Kendi içinde hainler olduğunu bile bile nasıl ülkeyi yöneteceksiniz?” diye konuştu.

TSK ve kamu kurumlarındaki ‘FETÖ’ mensuplarının büyük ölçüde tasfiye edildiğini belirten başbakan, CHP’nin sık sık dile getirdiği söylemlere de tepki gösterdi: “Ana muhalefetin ‘adalet’ adı altında FETÖ’cüleri masum gösterme çalışmalarına şahit oluyoruz. ‘Kontrollü darbe’ tutmadı, şimdi de ’20 Temmuz darbesi’ diye bir şey icat ettiler.”