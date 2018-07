Başbakan Yıldırım intihara kalkışan kişiyi vazgeçirdi: Yanına alıp düğüne götürdü

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlamak isteyen bir kişiyi intihardan vazgeçirdi.

Bugün resmi olarak başbakanlık görevindeki son gününü geçiren Yıldırım dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerken T.T adlı bir kişinin intihar edeceğini söyleyerek köprünün korkuluklarına çıkmış olduğunu gördü.

Konvoyunu durduran Yıldırım, köprüden atlamaya teşebbüs eden T.T’nin yanına gitti.

Karşısında Yıldırım’ı gören T.T, intihardan vazgeçti.

Yıldırım, korumalarının yardımıyla korkuluklardan alınan vatandaşı teselli etmeye çalışarak su içirdi.

Yıldırım sürekli ağlayan T.T.’yi sarılarak teselli etti. T.T’nin ticari taksi ile gittiği köprüye çıktığı, bu sırada göğsünden yaralandığı öğrenildi. T.T.’nin ilk müdahalesini köprü üzerinde başbakanlık doktorları yaptı.

Yıldırım, “Hadi gel beraber gidelim” diyerek elinden tuttuğu T.T’yi makam aracına götürdü ve yanına oturttu. Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un kızının nikah törenine T.T ile birlikte gitti.

Makam aracında başlayan sohbet, düğün salonunda da devam etti.

Yıldırım şunları söyledi: “Bir daha böyle şeyler aklına getirme? Hiçbir şey insanın hayatına son vermek için sebep olamaz. Herkesin bunalıma girdiği günler olmuştur. Böyle bir durumda yapılması gereken şey; Allah’a sığınmak ve sabretmek. Her karanlığın sonunda bir aydınlık vardır, her darlığın sonunda bir ferahlık vardır. Cenab-ı Hak’tan asla umudumuzu kesmememiz lazım. Allah nasip etti; seninle böyle karşılaşmamızı vesile etti ve işi tatlıya bağladık. Bundan sonra her şey daha güzel olacak, canını sıkma.”

Ambulansla hastaneye sevk edilen T.T’nin kardeşleri ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edildi.