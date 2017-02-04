Başbakan Yıldırım, ‘Hayır genelgesi’ni yalanladı: Her şeye inanıyor musunuz?

Başbakan Binali Yıldırım, kamu kurumlarında selamlaşma esnasında ‘Hayırlı günler’ gibi ifadelerin yasaklandığı iddiasıyla sosyal medyada dolaşıma sokulan ‘genelge’nin sahte olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada dün hızla yayılan, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’ne ait olduğu iddia edilen genelgede, devlet memurlarının ‘selamlaşma’ biçimleri düzenleniyordu.

Genelgede, kurumlarda 10 Mayıs 2017’ye kadar ‘Hayırlı günler’, ‘Hayırlı cumalar’, ‘Hayırlı sabahlar’, ‘Hayırlı olsun’ ve ‘Hayırlı dersler’ gibi ifadelerin kullanımının, ‘ülke gerçekleri ve demokrasi ve seçim gerçekleri göz önüne alınarak’ yasaklandığı belirtiliyordu.

Ancak başbakanlığın sitesinde böyle bir genelge yer almıyordu, aynı sayıyı taşıyan genelgenin de konuyla ilgisi yoktu.

‘Sahtekarlık aldı başını gitti’

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin etkinliği için gittiği Adana’da, genelgenin sahte olduğunu söyledi.

Sahte metni hazırlayanların ‘sahtekarlıkta epey yol aldığını’ ve ‘alçaklık yaptıklarını’ belirten Yıldırım, şunları söyledi: “Her şeye inanıyor musunuz? Dedikodulara itibar etmeyin. Biz söyleyeceğimizi milletimize doğrudan söyleriz. Arkadaşlara talimatı veririm, gerekli yasal işlemleri başlatırlar. Devlet işi ciddiyet ister. Önüne gelen bilgisayarda yapıştırma, kesme, sahtekarlık aldı başını gitti. Ama bunun bedelinin ağır olduğunu yapanların da bilmesi lazım. Milletimiz ne zaman kime ‘Evet’ diyeceğini de bilir, kime ‘Hayır’ diyeceğini de bilir. Ayrıca bir tarife gerek yok, arife tarif gerekmez.”