Başbakan Yıldırım: Gerekirse MHP ile ortak etkinlik düzenleyebiliriz

Başbakan Binali Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumu öncesinde MHP’yle ortak etkinlik düzenleyebileceklerini söyledi.

Malta Başbakanı Joseph Muscat ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Yıldırım, MHP ile ‘amaç birliği’ne sahip olduklarını belirterek, “MHP bu değişikliğin lehinde kampanya yapıyor. Söylemlerimizin benzer olması doğal. Gerekirse bazı ortak etkinlikler de yapabiliriz” dedi.

Yeni sisteme ilişkin anayasa değişikliği tartışmasını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme getirmiş, bunun ardından kısa bir süre içinde referanduma gitme kararı alınmıştı.

‘Basın özgürlüğü ayrı bir şey, teröre destek ayrı’

Gazetecilerin basın özgürlüğüne ilişkin sorusunu da yanıtlayan Yıldırım, bunun evrensel bir hak olduğunu kaydederek, ‘her zamanki argüman’ı tekrarladı: “Basın özgürlüğü ayrı bir şey, basın özgürlüğü kisvesi altında teröre destek olmak farklı bir şey. Bir basın kartı alıp, teröristlere lojistik destek vermek basın özgürlüğü değildir. Gerçekler ters yüz edilip, Türkiye’de basına baskı varmış gibi bir sonuç çıkartılmaya çalışılıyor.”