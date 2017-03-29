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Başbakan Yıldırım duyurdu: ‘Fırat Kalkanı’ harekatı sona erdi

 

Başbakan Binali Yıldırım, Suriye’ye yönelik düzenlenen ‘Fırat Kalkanı’ harekatının sonuçlandığını söyledi.

NTV’nin özel yayınına katılan Yıldırım, harekatın sonuçlandığını şu sözlerle duyurdu: “Fırat Kalkanı harekatı sona ermiştir, gerek duyulursa başka harekat başlatılır.”

Dört saat süren MGK toplantısının ardından akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada da ‘Fırat Kalkanı Harekatı’nın sonuçlandığı ibaresi yazılıydı. Açıklamada şöyle denmişti: “Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün ülkemize yönelik tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönüşlerine imkân vermek ve Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak maksadıyla yürütülen harekâtın başarıyla sonuçlandığı ifade edilmiştir”

Geçen yılın ağustos ayının başından beri yürütülen ‘Fırat Kalkanı’ operasyonunda şu zamana kadar hayatını kaybeden asker sayısı 71.

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