Başbakan Yıldırım da ‘yeni devlet’i tanımadı: Şaka mı yapıyorsunuz? 

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Başbakan Binali Yıldırım, “Yeni bir devlet kuruyoruz, bu devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” diyen Ayhan Oğan’ın bu sözlerinin AKP’yi bağlamayacağını savundu.

‘Şaka mı yapıyorsunuz?’

AA’nın haberine göre Yıldırım, Oğan’ın açıklamalarıyla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: “Şaka mı yapıyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti devleti, 29 Ekim 1923’te kuruldu. O da Osmanlı Devleti’nin devamı olarak kuruldu. 16 Türk devleti var, bu Türk devletlerinin hepsi birbirinin devamıdır. Türkiye Cumhuriyeti de geçtiğimiz 94 yıl içerisinde gelişti, büyüdü ve bugün Allah’a şükür bölgesinde ve dünyada hatırı sayılan bir ülke haline geldi. Onun için kimin ne söylediğinin önemi yok, bazı televizyon programcılarının, yorumcularının söylediği laflar, bizim partimizi bağlamaz.”

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AKP Sözcüsü Mahir Ünal da Oğan’ın iddia edildiğinin aksine şu an AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi olmadığını belirterek, “Geçmişte bir dönem MKYK üyeliğimizi yapmış olan Ayhan Oğan isimli kişinin yaptığı açıklamalar üzerinden, partimiz aleyhine yeni bir kampanya başlatılmıştır. Söz konusu kişinin görüşlerinin sadece kendisini bağlar” demişti.