Başbakan Yıldırım açıkladı: Suriye’ye ait bir savaş uçağı düştü

Başbakan Binali Yıldırım Suriye’ye ait bir savaş uçağının Hatay’ın Samandağ ilçesi yakınlarına düştüğünü, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

İlk olarak DHA’nın servis ettiği habere göre büyük bir gürültü duyduklarını söyleyen köylüler jandarmayı konuyla ilgili bilgilendirdi. İddiaya göre, Amanos Dağları eteklerindeki kırsal alana bir savaş uçağı düştüğü pilotlarının da paraşütle atladığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

Suriye’de rejime karşı savaşan cihatçı gruplardan biri olan Ahrar uş Şam da İdlib yakınlarında Suriye ordusuna ait bir savaş uçağını düşürdüğünü iddia etti. İddia, Twitter’daki resmi hesaptan yapıldı.

#AhrarAlSham#BREAKING

Shooting down Mig-21 fighter jet by shelling it with 23mm machine gun, it fell in the northern countryside of #Idlib

— Ahrar Al-Sham inter (@ahrar_alsham_en) March 4, 2017