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Yaramazlara biraz batar!

Başbakan: Yarın kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir

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Başbakan Binali Yıldırım, “Yarın itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir” dedi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor. Askeri konvoy Hatay’ın Hassa ilçesinde… Fotoğraf: DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ‘Zeytin Dalı Harekatı’, Suriye’nin Afrin kentindeki PYD mevzilerine yönelik bugün akşam saatlerinde hava bombardımanıyla başlamış, Özgür Suriye Ordusu milislerinin de Afrin’e karadan ilerlediği bildirilmişti.

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TSK’nın Afrin harekatıyla ilgili yaptığı bilgilendirmeye göre 18.30 itibariyle yedi bölgede belirlenen 113 PYD hedefinden 108’i vuruldu. TSK, hastanelere getirilen ölü ve yaralıların ‘tümünün PYD’li’ olduğunu belirtti.

‘Harekatın planlandığı şekilde’ ilerlediğ belirtilen açıklamaya göre PYD’nin kontrolünde bulunan Minniğ askeri havaalanı da vurulan hedefler arasında.

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Harekâta katılan 72 uçak müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine dönmüşlerdir” dendi.

Fotoğraf: Reuters

Harekatla ilgili muhalefet liderlerini bilgilendiren Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle yaptığı ortak açıklamada şunları kaydetti: “Belirlenen hedefler neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiş ve hava unsurlarımız vazifelerini tamamlayarak üslerine dönmüştür. Topçu ateşiyle alanın yumuşatılması faaliyetleri halen devam etmektedir. Ayrıca yarın itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir.”

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